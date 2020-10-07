新冠肺炎：台灣再有輸出個案　4人赴日法確診

台灣周三（7日）通報2宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者分別由愛爾蘭和印度入境後確診。至今台灣確診人數累計增至523人，當中7人死亡。台灣近期陸續接獲日本及法國官方透過國際衞生條例通報，共4人從台灣前往當地後確診。

台流行疫情指揮中心表示，新增確診個案中20多歲的台灣女性，去年10月前往愛爾蘭工作，周日（4日）回台入境時無症狀，直接返家進行居家檢疫，翌日出現發燒及全身肌肉痠痛，經衞生單位安排就醫並接受檢測，周三確診。

另一確診者是赴台工作的30多歲印度男子，他持有登機前3日內的核毒檢測報告，上月9日入境時無疑似症狀，其後前往防疫旅館接受居家檢疫，同月24日至30日轉到酒店進行自主健康管理，周一（5日）因工作需求自費接受檢測，顯示IgG抗體呈感染反應，周三確診。

關於外地通報由台灣輸出的確診個案。台衞福部長陳時中表示，日本通報3名確診者當中，1人為台灣人、2人為日本籍，全部為男性，年齡介乎50多歲至60多歲。3人在台接觸者共74人，34人經核酸及血清抗體檢測均為無感染。

另法國通報由台灣輸入的確診個案為20多歲法籍男性，今年2月前往台灣，9月30日離境，10月1日入境法國接受核酸檢測，10月2日確診。該另子在台期間無症狀，衞生單位對其在台期間9名接觸者中3人進行核酸及血清抗體檢測，均無感染。