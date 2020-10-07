廣東國家糧倉現「毒米」　外界指凸顯糧食危機嚴峻

中國日前傳出有超過2500噸含超標重金屬的「毒米」從湖南流入廣東省國家糧倉，涉案米商等人分別被判刑。有評論認為，事件只是冰山一角，又凸顯內地糧食危機日益嚴峻。

有境外媒體近日報道此事時指出，這已非中國國家級糧倉首次出現重大事故。今年4月，雲南昭通市鎮雄縣市場監督管理局在市場上查獲一批不合格的米線，經溯源後發現一批來自湖南的大米，含重金屬「鎘」超標，最後銷毀近100噸大米。

家在廣東的異見人士王愛忠受訪時表示，事件中難辭其咎的不僅是米商，因為假如大米是從國家糧倉或渠道流出，理應涉及官員貪腐，也可能是官方監管機構失職。今年7月，內地網傳國家級糧倉糧食造假，「面上是糧食，下頭全部是沙」，有官員疑因東窗事發而自殺，上海、河南、貴州更有大型糧倉起火。

另有經濟評論員向媒體稱，糧倉接連出現亂象源於糧食供需出現危機和壓力，令社會對糧食質素的要求下降。中國受西方圍堵，糧食供應能否自給自足備受關注。中央因此近期要求立法和加強監管，減少浪費食物。分析認為，中國約兩至三成的糧食依賴進口，今年受水災等自然災害影響，西南部以及湖北等地區糧食減產，令糧食供應進一步緊張。因此不排除有人利用不合格或過期的產品混入食物，如果加上法治不到位，這些造假的食物將來便會流入市場。