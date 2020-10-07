降血糖藥含致癌物　台藥商擬回收4300萬顆藥

台灣近日傳出有胃藥含有致癌物「N-亞硝基二甲胺」外，用來治療二型糖尿病的一線藥物甲福明（Metformin，又稱二甲雙胍）亦有致癌物的疑慮。台食藥署要求查清所有含有上述成分的降血糖藥是否含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）致癌物，生產廠商正和製藥決定回收旗下降血糖藥172批次，約4300萬顆藥。

台食藥署8月曾發布公告，要求藥商檢查含甲福明的藥物在製造、輸入時是否含NDMA，確認外包裝顯示的每日最大使用劑量是否符合每日96ng的要求才能出售。位於台南的正和製藥認為，此項檢查工作不符合成本，遂向食藥署通報，擬回收「正和驅糖樂持續錠500毫克」。

食藥署藥品組科長洪國登表示，上述藥物需於本月23日前完成回收，若相關業界未能按限期前完成回收，將被罰款20萬至500萬（新台幣，下同，約5.5萬至137萬港元），若診所、藥局未按限期回收完成，將被罰款2萬至10萬元（約5500至2.7萬港元）。

洪國登強調，含甲福明的藥物每年用量約10億顆，上述藥物每年用量約2400萬顆；又強調此類藥物仍有其他不同成分或其他廠商生產，無缺藥的疑慮。