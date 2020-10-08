新冠肺炎：內地疫苗1針2美元平賣巴西　網民大喊不公

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國都在搶先研製疫苗。中國科興生物近日與巴西聖保羅州簽署了一份合約，指中科生物將以2美元（約15.5港元）1劑的價格，向聖保羅州提供4600萬劑新冠疫苗，卻引起內地市民不滿。日前內地有消息傳出，指內地的新冠疫苗，大約定價為一劑300元（人民幣，下同，約347港元），而滅活疫苗一般都要打2劑，有人認為出口疫苗比國人自己購買的價格相差逾20倍，極不合理。

據了解，中科生物的疫苗是與巴西方面合作研製的，目前該疫苗仍在第2期臨床實驗中，將在巴西進行第三期臨床試驗。而內媒日前報道指，中國目前已有2款滅活疫苗，正在申請藥監部門的有條件批准，一旦獲批，疫苗的最高定價將設為600元（約694港元）。

國藥集團董事長劉敬楨曾表示，疫苗的價格2針約在1000元（約1156港元）以內，引起網名關注。有網民表示，目前內地數以億計的市民，月薪大約在1000元左右，如果2針預防疫苗便要1000元，很多人會選擇不去接種，加大新冠肺炎傳染流行的風險。

有網民批評，指中國人口數目龐大，疫苗剛剛面世根本供不應求，但有關公司卻以如此低的價格，將疫苗買給巴西，實屬賣國；亦有網民指，這種中國人外國人的差別待遇，在內地並不罕見，但新冠疫苗是人命關天的事，這樣做太過分了。