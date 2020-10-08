北斗導航完成或危及台灣　台媒：已有措施防遭「斬首」

大陸日前宣布北斗衞星導航系統已順利建設並投入使用，引起各國關注。台媒近日引述台軍消息人士報道，指台軍為防範解放軍導彈部隊，使用北斗衞星導航對台灣進行精確打擊或「斬首行動」，已討論反制措施。其中，台軍可採訊號干擾、衞星失效等方式，已愛國者導彈阻絕，攔截解放軍精準武器打擊。

台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲接受台媒採訪時表示，台灣應對解放軍導彈精準打擊的措施分為「軟殺」和「硬殺」2兩種手段。「軟殺」是利用中科院「GPS干擾車」將北斗訊號屏蔽，或利用熱氣球或無人機，在天空上發射干擾訊號，令解放軍的導彈無法精準命中目標。

蘇紫雲又指，台軍或可依靠愛國者導彈及天弓彈道。早空中阻截解放軍攻台的導彈，但2款導彈本較高；另外，台軍可派經國號戰機，飛往解放軍的北斗系統衞星地面支援設施，發射萬劍彈，摧毀有關地面設施，令解放軍無法利用北斗系統精準發射導彈。

另外，台灣國防部近日推動後備戰力改革，將原本「2年1訓」改為「1年1訓」，後備役訓練一次14天，企業必須允許為服後備役訓練的員工請假，並給予便利。同時，後備役訓練人數亦會從目前的12萬增加至26萬人，預計在2022年開始實施。