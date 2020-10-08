男子參加「魔鬼訓練營」減肥　瘦身不成慘變尾龍骨折

重慶市民劉先生近日參加一個為期28天的「減肥訓練營」，惟他苦練10日後卻受傷入院，診斷為尾龍骨骨折，目前只能維持站立或平躺姿勢。他認為，訓練營教練指導不善導致自己受傷，要求對方賠償。訓練營負責人指，教練均接受過專業培訓及持有相關證書，拒絕賠償。目前，雙方正通過訴訟、司法途徑解決事件。

劉先生表示，訓練營號稱24小時封閉管理，有專業教練指導起居飲食。他每日都需要進行6小時的高強度訓練，上午主要圍繞湖泊跑步及在室內做有氧運動，下午進行重力肌肉運動，有時晚上會再加一節健身課堂。

劉先生指，事發當日正在舉槓鈴，因過於疲累，他練習1個半小時後就將槓鈴壓在肩上，再往後坐在地上。他事後感到異常疼痛，於是到醫院檢查，結果被告知尾龍骨骨折，未來3、4個月需要平躺。他表示，現時行路一直歪斜，坐着或彎腰會非常疼痛，受傷後一直不能坐在電腦前辦公。

訓練營負責人胡先生指，營內4名教練均接受過專業培訓，持有專業機構頒發的證書，在訓練及教學過程中沒有任何問題。針對有學員反映身體不適的情況，他們已安排專人送院檢查，若學員認為受傷是訓練營造成，可以通過醫院的專業意見等，再透過訴訟、司法途徑解決。