傳特朗普政府探索限制螞蟻及騰訊旗下支付平台

該知情人士說，美國高級官員正在加快討論如何以及是否限制螞蟻集團和騰訊控股支付系統，但尚未有最終決定。

報道又引述知情人士稱，美國官員擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數碼支付，中國則從而可以獲得十多億人的銀行業務和個人數據。

不過，一位知情人士說，在官員們開會討論中國問題隨後一日，總統特朗普感染了新冠肺炎，此後幾日該問題在高層沒有取得太大進展。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299