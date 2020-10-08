餐飲業倡節約訂宴席最低消費　遭質疑變相加價

內地自從發起惜食文化，地方政府及民間先後響應，但卻引發不少亂象。近日四川省通江縣便爆出當地餐飲業以制止浪費為名，訂定公約，內容規定宴席每枱菜式不能超過18個，價格則不低於588元人民幣（約680港元）。有網民質疑，有關公約不是提倡節約，而是變相加價。

該名為《通江縣餐飲行業制止浪費自律公約》（下稱公約）周一（5日）傳到網上後，引發網民熱議。經查發現，公約於上月30日在通江縣人民政府網站發出，並於本月1日起實施，發文單位爲「通江縣餐飲協會」。但協會的李姓會長周二（6日）接受內媒訪問時表示，卻指措施是通江縣商務局借餐飲協會名義推出。

記者於是聯絡通江縣商務局何姓副局長，對方卻稱這是協會長假期間為制止浪費行為而推行的條款，但因有網民質疑措施令價格上漲，因此通江縣人民政府網站已將公約刪走，預計在長假結束後召集餐飲協會再作處理。不過有知情人士透露，公約中規定的「最低消費標準」是由商務局召集商家開會訂定，目的一為保證利潤，二為防止互相殺價。

據當地餐飲行業者李先生表示，公約發出後確實存在變相加價的情況。以往10枱以上的宴席，每席約有22至26款菜式，收費（連酒水）一般約500元（約580港元），還可以講價。不過協會李姓會長表示，公約所訂的收費標準不算高，又強調該標準只是一個建議，商家可根據情況自行定價。