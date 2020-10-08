被爆家財千萬兒子移民加拿大　官媒總編：一看就是假

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進不時透過中國及外國的社交網發表批評西方國家的言論，但近日有內媒行家爆料指他家財千萬，更稱其兒子已移民加拿大。胡周四（8日）在微博回應稱，有關報道「太離奇，一看就是假的」，又批評有媒體與海外網站翻炒不可靠的消息。

內地記者張真瑜日前向海外華文報章表示，胡錫進自詡是「拿筆杆子的無產階級戰士」，卻有三怕：一是公開財產、二是公開家庭，三是他的黑歷史。早前有內媒引述電視台主持人稱，胡在北京擁有一幢價值2500萬元（人民幣，下同，約2850萬港元）的豪宅。另有報道指胡的社交平台收入每年高達1200萬元（約1370萬港元），原因是他的發文從不被刪、也不會被封帳號。

張又爆胡的兒子在加拿大生活，因為胡認爲「孩子和錢到了國外會更安全」，不過他指胡肯定不會承認。不過張指出，像胡這樣的媒體人還有很多，而且也不僅僅是出現在媒體之中。

胡錫進在微博發文回應表示，最近針對他的謠言愈來愈多，有一些力量恨他，想要用誹謗將他壓垮，他形容這是他獲得影響力並將它用於捍衞國家利益必須承受的代價。但他強調自己不會被那些力量壓垮。