台多地免費流感疫苗短缺　兩日接種85.6萬支

台灣踏入流感高峰期，自周一（5日）開始，合資格民眾可注射政府資助的免費流感疫苗，惟台北、高雄等多地日前傳出疫苗短缺，台大醫院暫停預約，高雄市需配額接種。疾管署資料顯示，剛開始兩日已接種近85.6萬支疫苗，較往年同期上升33萬支疫苗。台灣的衞生局周三（7日）回應稱，於周四（8日）緊急配置疫苗給醫院。

台灣防疫指揮中心早前表示，合資格免費接種疫苗對象為滿6個月大的幼兒、幼稚園、小學至高中的學生，50歲以上成人和孕婦等，民眾持相關證明文件可獲免費接種疫苗。台當局此次準備的免費疫苗共603萬支，另有113萬支疫苗需民眾自費接種。

台大醫院周三發布公告稱，獲分配的5500支疫苗已用完，即日起暫停預約接種流感疫苗服務。台大醫院通告顯示，提醒欲接種免費疫苗的民眾需向醫院了解是否有存貨。另高雄3日內已注射12萬支，是去年同期3倍之多。

除台大醫院外，另有多間醫院出現短缺情況，包括淡水馬偕醫院、台北醫學大學附設醫院等。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，此事屬誤會一場，衞生局會視使用情形調整疫苗量。

高雄亦有大批民眾到醫院接種流感疫苗，高雄市衞生局為確保各醫療院所均有疫苗接種，自周四開始進行每日配額分發。各醫學中心每日獲1000支、區域醫院400支，其他醫院或診所可獲40至80支，預計每日全市接種量是4.5萬支。市衞生局呼籲先讓65歲以上長者優先接種疫苗。