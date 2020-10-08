村民非法捕魚2人溺亡　家屬指控漁政割船釀禍

浙江江西九江市廬山市有2名村民近日下湖捕魚時溺斃，家屬指控漁船事前被當局割了一道寬16厘米、高2厘米的豁口，導致船身入水，釀成慘案。該市漁政局周三（7日）回應，事件屬非法捕撈，承認有漁政人員曾割船後未告知當事人；責任區分以政府公布調查結果為準。

據查姓家屬憶述，上月30日深夜，老夫婦譚臘元、余祥梅，鄰居譚冬林到鄱陽湖捕魚慶祝節日，惟自年初1月1日起，長江江西段、鄱陽湖九江水域實行10年禁漁，村內船隻都被收走。三人遂借了一隻塑料小船，當晚約7時出航撒網，當時未發現船隻有異樣。

到凌晨摸黑收網時，余婦突然發現腳背潮濕，驚覺船進了水。鄰居立即跳水，譚伯將槳板遞給妻子後沉入水中，她抱着槳板隨水漂浮。其後有巡邏船發現余婦呼救將她救起，另外2男卻不幸遇難，遺體在下午約3點先後打撈上岸。有人事後發現船側有一大豁口導致船隻入水，漁政執法大隊4名工作人員承認當晚曾用鋸割船。

10月2日，當局與家屬簽訂協議，稱死者擅自乘坐報廢船隻下湖捕魚，釀成事故。漁政執法大隊出於人道主義支付死亡賠償金、喪葬費、誤工費、精神撫慰費等各項損失共30萬人民幣（約34萬港元），同時家屬不得再就意外要求其他賠償；2名死者協議內容相同。

家屬表示，死者在禁漁期下湖捕魚確有過錯，但4名執法人員割船後未告知當事人，也未在現場設置任何警示，且明知半夜有人會去收網，卻未沒收或者銷毀報廢漁船，認為4人行為應構成過失致人死亡罪或故意殺人罪，要求追究責任。

該市農業農村局漁業漁政局周三承認，當日漁政人員有割船，但堅稱不是兩條縫，而是一大豁口，指死者等人本來就違反規定，是明知船身破損還要下湖，「這個船也不能說我們故意割的，現在執法難度你也知道的」；目前事故調查已完結，對於4名割船人員有的處分，以公佈為準。

但該村委會成員則表示，漁政局割的是兩條縫，好像沒把中間那塊掰下來；事後調查組劃分責任，死者等人因非法捕撈負7成，漁政執法則佔3成，指村幹部管理失職。