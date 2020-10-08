台官方雙十活動大型綵排　軍事校友會呼籲無戰

台灣為慶祝雙十，周六（10日）將有大型官方活動，連日來有份參與表演的軍方單位已加緊綵排。活動籌備委員會周四（8日）在總統府前舉行大型預演，除三軍儀仗隊、憲兵快速反應連、台北第一女子中學儀仗等參與綵排外，空軍F16戰機和雷虎特技小組也現身。中央軍事校友會周六也將舉行雙十活動，主題是「無戰」理念。

今年官方雙十活動以「民主台灣 自信前行」為主題，主視覺僅有「雙十」，沒有「中華民國」字樣或青天白日旗。受疫情影響，預計今年返台參加活動的台胞人數將降低，大會因此首度開放讓市民報名參加活動，500名中籤者可親臨現場。

另中央軍事校友會也將於周六，在台北市政府廣場舉行嘉年華。該會發言人兼副秘書長劉志堅周三（7日）表示，當日將邀集軍系及民間組織聚集，宣揚「和平無價、戰爭無情」的理念。他強調活動不是為了選舉，只是單純表達訴求，呼籲參加者不能罵總統、行政首長。

至於早前台陸軍前總司令陳廷寵在陸軍官校校友會舉辦的活動上稱，台軍戰力是零，又以自己是「中國人」為傲。高雄市議員鄭孟洳、前議員鄭新助聯同近百名市民，周四前往行政院南部聯合服務中心遞交情願信，要求政府停止向陳發退休金，並停止向其於大陸江蘇創立的華東台商子女學校給予補助。