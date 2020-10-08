不滿改名「海峽觀光協會」　台灣退出PATA旅展

台灣作為亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association，PATA）的創會成員之一，每年均參與該協會舉辦的旅遊展。但今年該旅展因在陸方壓力下，將「台灣觀光局」改名為「台灣海峽觀光協會」，台方因此首度放棄參展。台行政院發言人丁怡銘批評大陸利用主辦旅展對台打壓，觀光局基於不能犧牲尊嚴，選擇不出席，行政院表示支持。

旅展於9月23至27日舉行，主辦地區為大陸四川省樂山市，並由樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，而因新冠疫情影響，旅展改為網絡形式進行，台觀光局早已完成報名。9月中旬，台觀光局除發現其報名名稱被改為「台灣海峽觀光協會」（Taiwan Strait Tourist Association），活動網站上的台方資料也被刪除，於是立即向陸方主辦單位反映，並向PATA提出抗議。

PATA回信稱，今年活動是由大陸官方贊助，協會因此應大陸文化旅遊部要求，凡台灣政府單位或民間組織參與在大陸舉辦的非商業活動，均需提前1個月申請並獲准才可參與，PATA曾替台方爭取但不果。為此，台觀光局9月17日再以局長張錫聰名義向PATA發信，表達因PATA屈服於陸方蠻橫無理要求，而忽視會員參與權利，退出這次展會。

PATA於1951年成立，總部設於泰國曼谷，中華民國是創辦成員之一。後來依照奧委會模式，台灣將在PATA的會籍名稱改為中華台北分會（PATA Chinese Taipei Chapter）。