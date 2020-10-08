長假結束忙返程　各地客運量創疫情以來新高

周四（8日）是內地長假的最後一天，步入假期尾聲，全國各地均迎來返程客流高峰。據鐵路部門預計，北京五大車站當日的抵埗旅客將超過50萬人次。北京站已聯絡地鐵、公交部門，將根據旅客到達情況延長地鐵營運時間、增加夜班巴士班次，並加強的士服務。

單是周三（7日）一日，全國鐵路發送旅客量便高達1200萬人次，加開旅客列車1129班。同日北京五大火車站也迎來約50萬返京的旅客，其中北京站抵埗旅客10萬人次，北京南站超過17萬人次，北京西站有19.6萬人次，清河站和北京北站合共超過3萬人次。針對增加的客流，各車站均加開出站通道，和增派工作人員維持秩序。防疫措施方面，各車站除嚴格落實檢測旅客體溫，北京站還在站內派發免費口罩。

長三角鐵路周四同樣料迎來返程客流小高峰，中國鐵路上海局預計當天將發送旅客逾255萬人次，計劃加開客車215班，重聯動車組307班。據統計，9月28日至10月7日期間，上海局已加開客車和重聯動車組共超過3100班，發送旅客2403萬人次，日均旅客發送量超240萬人次。其中，十一當天發送旅客309.9萬人次，是今年春節以來單日旅客發送量新高。

而在華南地區，鐵路車站和機場同樣人來人往。中國鐵路廣州局，長假期間該局迎來疫情以來最大客流，首6天共運客逾1260萬人次，其中高鐵城際運量佔總運量8成。單是廣州南站，日均發送和抵埗旅客分別為33.8萬和30.7萬人次，較今年頭9月份增幅122.2%和118.3%。周三廣鐵客流達到184萬人次，預計周四將繼續上升。