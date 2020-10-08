男子入獄1年後改判無罪　索償10萬人民幣逼供撫慰金被拒

陝西西安市一名張姓男子，早前因涉嫌尋釁滋事，被羈押1年後獲判無罪。張男遂向灞橋區人民法院申請國家賠償。法院賠償張男人身自由賠償11.5萬元(人民幣，下同，約13.3萬港元)和精神損害撫慰金1.15萬元（約1.33萬港元），並正式為其恢復名譽。張男不服上訴，陝西高院賠償委員會最終駁回其10萬元（約11.6萬港元）刑訊逼供精神撫慰金要求。

中國裁判文書網公布，張男因阻撓防洪工程施工，違反尋釁滋事罪，於2017年3月24日被公安機關拘捕，但直至翌年3月23日才獲准取保候審。灞橋法院及後判其罪成，並入獄1年。因刑期與羈押期相抵銷，張男刑滿出獄。張男就案件提出上訴，西安市中院指其涉案行為特徵，不符合尋釁滋事罪的要求，因此判定公訴機關證據不足，故改判張男無罪。

張男在去年12月29日向灞橋法院提出刑事賠償申請。法院一審判賠償張男人身自由賠償金，對其賠禮道歉，並為他恢復名譽。但對其他索償，不予認同。張男不服上訴。

張男向西安市中院賠償委員會指出，紅旗派出所一名警員，用鞋將其嘴巴打傷，更對其嚴刑逼供，已構成刑訊逼供罪，要求灞橋法院賠償刑訊逼供精神撫慰金。

賠償委員會在今年7月31日作出決定書，維持原國家賠償決定。但張男指在羈押期間身體受到傷害的健康恢復賠償，不屬於本案的審查範圍，因此否決申請。張男再次上訴，陝西高院賠償委員會最終駁回其申訴。