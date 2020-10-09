受賄1465萬元人民幣　巴中市前副市長獲刑11年半

四川內江市中級人民法院周四（10月9日）通報，四川巴中市前副市長張尚華受賄一案，上周二（9月29日）已在該院一審宣判。張尚華犯受賄罪，被法院判處有期徒刑11年6個月，並罰款150萬元（人民幣，下同，約173.5萬港元），同時追繳其受賄所得財物及孳息，並上繳國庫。

經法院審理查明，張尚華在2010年至2019年期間，利用擔任廣元市天然氣綜合利用工業園區管委會書記、旺蒼縣縣長、旺蒼縣委書記、巴中市副市長等職務便利，在工程建設、房地產開發、能源投資等方面，為他人謀取利益，收受他人財物折合約1465萬元（約1694.6萬港元）。

法院認為，張尚華利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，其行為構成受賄罪，且數額特別巨大，考慮他到案後如實供述罪行，自願認罪認罰，可從輕處罰，遂作出上述判決。

公開資料顯示，張尚華在1964年10月出生，是重慶江北人，1986年7月參加工作，早年長期在廣元市任職，至2015年年底調任巴中市，次年1月當選巴中市副市長，至去年5月受查。根據四川省紀委監委曾通報批評，張尚華表裏不一、欺上瞞下，「搞兩面派，做兩面人」，且封建迷信，沉溺享樂，甘於被「圍獵」，甚至購買、使用偽造的學歷、文憑等，又違規干預和插手司法活動。

張尚華主政旺蒼縣期間，曾獲「全國優秀縣委書記」稱號。受查後，《中國紀檢監察報》更曾專門刊文《紀法面前不存在功過相抵》點評其受查一事，直指「以為功勞很大、名聲很大就可以為所欲為、挑戰禁忌的黨員幹部，最終都逃不脫黨紀國法的懲處」。