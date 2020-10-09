壽宴期間屋頂坍塌釀26傷　內媒揭當局事前曾排查

四川內江隆昌市一名80歲老婦周三（7日）在農家樂擺壽宴期間，房屋屋頂突然倒塌，造成26人受傷。內地傳媒記者及後調查發現，肇事房屋建於1958年，雖然曾於上世紀80年代翻修，曾未處理房頂，而當局在十一長期前夕，曾對房屋進行安全排查，也未發現問題。輿論質疑，事故中存在人為疏忽，屬「人禍」。目前，當局仍對事故原因進行調查，同時對當地人員密集場所展開排查。

其中一名傷者田女士周四（8日）接受採訪時憶述，由於其大姑事發當天過80大壽，一家人整天都在農家樂用餐和玩樂。約下午6時許，他們在農家樂的大廳享用晚飯時，「房頂上掉了一塊東西砸在我腳上」，她仍未及反應，整個屋頂就倒塌了，「整個過程就幾秒鐘時間」。事後，有些人從廢墟中爬出來，但更多人因骨折，無法動彈。田女士續稱，其父母目前仍在隆昌市人民醫院接受治療，其中母親腰椎粉碎性骨折，傷勢嚴重。

記者其後到現場走訪，發現該間農家樂已被封鎖，門口掛有「此處危險，請勿靠近」的提示牌。附近居民透露，該農家樂是租用的黨校的老房子。記者隨後向隆昌市委黨校查詢，相關負責人證實，農家樂用房是從黨校租用的，垮塌的房屋建於1958年，上世紀80年代翻修時「整了屋基，房頂沒整」，主要把牆換成磚牆，但房頂是木瓦結構。

該負責人又稱，在十一長假前夕，他們已派人排查房屋，「進去轉了一圈」，卻未發現問題，更坦言︰「這次原因的確有點意想不到」。他又指，在黨校工作，還是第一次看到上面的木質結構，「以前沒上去看過」。

另隆昌市應急管理局局長李勇指出，事故發生後，內江及隆昌兩級均高度重視，目前事故原因已由內江市應急管理局牽頭調查，並安排醫療專家全力救治傷者。另隆昌市政府已作出部署，分行業和部門展開拉網式安全隱患排查。