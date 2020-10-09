台男警偷拍女同僚洗澡斷正　遭記過調職並移送法辦

台灣台北市警局再爆醜聞。台媒周四（8日）報道，某派出所一名26歲男警員，近日涉嫌趁女同僚在淋浴間洗澡期間偷拍，但被受害女警發現。事後，女警向所長報告，並提告妨害秘密罪。分局督察組事後經調查後，確認男警行為不妥，已記過懲處，調離現職，並將男警移送台北地檢署偵辦。

事發於上月20日上午10時許，受害女警在派出所2樓男女共用的淋浴間洗澡時，剛脫下衣服，便發現隔間傳來異響，抬頭發現一部手機正朝自己拍攝，嚇得花容失色。女警先搶下正錄影的手機，並穿起衣服，衝出浴室逮住男警。及後，女警立即向所長報告。所長查問時，男警坦承不諱，並供稱自己是因為好奇，才會偷拍。

據悉，該男警雖然平時表現普通，但闖入浴室偷拍的行為令不少同僚錯愕。而遭偷拍的女警從警不久，正值花樣年華，由於長相清純可愛，個性單純活潑、人緣頗佳，工作表現相當不錯。

分局事後回應稱，經偵訊後，已將涉案男警依法移送至台北地檢署偵辦，並對男警記過懲處，同時調離現職。除了改善、強化駐地相關設施，局方也會深化性別教育，確保兩性友善的工作環境，目前也已對當事人安排適當諮商輔導。