汕尾驚見超長減速帶　開車經過猶如全身按摩

廣東省汕尾市海豐縣的一段路面竟出現長達300米的減速帶，令開車經過的司機被迫體驗「全身震顫式按摩」。相關部門表示，設置減速帶原意是為減少車禍，但在施工過程中，部門與施工單位卻出現溝通問題。

這段鋪設超長減速帶的路段位於汕尾市海豐縣一間中學門外的一段海麗大道，原本該路段又長又闊，且無燈號限制，行車速度非常快。因此緣故，該路段近期曾發生多宗嚴重的交通事故。該縣交通安全辦公室經現場視察後，便要求設置減速帶。

據海豐縣交通運輸局局長黃寬銘表示，由於時間緊迫，該局與施工單位之間未沒有圖紙交接，只是透過電話口頭指示，過程中雙方對減速帶的設置方式卻存在誤解，由原本每組減速壆之間應存在間距，最後變成整段路都鋪滿密密麻麻的減速壆。

有當地街坊便表示，開車駛經該減速帶震動很明顯。有電單車司機更稱，偶然看見車輛經過車速開得太快，感覺「好恐怖」。

發現問題後，海豐縣交通運輸局亦從善如流，隨即對減速帶進行了整改。內地媒體周三（7日）到場發現，有工人正鏟走路面上的部分減速壆，4條行車線有2條已完成了整改，整個工程預計周四（8日）完工。