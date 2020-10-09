醫院大門外發生車禍　司機求救卻無人施援

位於吉林長春市的吉林大學中日聯誼醫院北湖醫院（下稱「北湖醫院」）正門外，周三（7日）下午發生一宗車禍，一輛私家車與一輛電單車相撞。私家車司機董先生及其家屬立即進入醫院求救，當值醫護卻拒施援手，最終近40分鐘後，才有救護車趕到現場，把傷者送到另一間醫院搶救。北湖醫院事後受輿論炮轟，院方則解釋因有規定值班醫生不能擅離崗位，望當事人諒解。

事發於周三下午5時許，董先生駕駛私家車接載母親到北湖醫院就診途中，駛至醫院大門外時，與一輛電單車迎頭相撞。電單車司機許男飛出3、4米遠外，滿身是血，董先生及其母親則無大礙，但都當場嚇呆。董先生立即致電120急救電話，並讓母親到北湖醫院求救。120接線員得知事發地點位於醫院大門後，也建議他先向醫院求助。及後，他發現母親遲遲未出來，便跑到醫院大廳查看，卻發現大廳內有多名醫護和保安圍觀母親，卻無一人幫忙救治傷者。

董先生及後向一名值班女醫生求助，女醫生卻稱︰「快把人送進來呀，我們醫生脫崗屬於醫療事故，得給我們開除。」即使董先生表示自己沒急救經驗，不敢擅自移動傷者，但女醫生不為所動，竟還建議董先生致電120急救電話，並聲稱︰「別跟我說，我在這值崗，我不在大門口！」

董先生憶述，他和母親先後3次進入北湖醫院，卻沒一個人願幫助傷者。無奈之下，他多次致電120急救電話，等待近40分鐘，救護車才趕到現場，再把受傷的許男送到距離事發現場14公里外的的吉林大學中日聯誼醫院總院搶救。經搶救，許男已轉到伊通縣醫院繼續治療。

事後，董先生向北湖醫院一名范姓總值班醫生投訴，范某承認負責接待董先生的黃姓女醫院「責任心不強」。

不過，內媒記者向院方查詢時，醫院一名負責人卻解釋，醫院確有規定值班醫生不能脫崗，且事發當天只有一名醫生值班，事故也不屬重大交通事故，醫生是不能離開醫院，反稱「醫生要是跑了，如果（其他）急診患者出現生命問題怎麽辦？」該負責人又稱，傷者當時是有條件和能力到急診就診，加上正值疫情和假期期間，其他保安和護士均是一人一崗位，無法離崗幫忙，請當事人予以理解。