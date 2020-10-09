特朗普矢言全撤駐阿富汗美軍　以應對中俄朝威脅

美國總統特朗普周三（7日）發文表示，應在今年聖誕節前讓餘下美軍撤出阿富汗，並帶他們回家。他周四（8日）接受美媒訪問時，重申有關說法，並指美軍部署在世界各地會消耗兵力，強調美國必須時刻準備好應對中國、俄羅斯和北韓。

特朗普接受霍士商業頻道主播巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）訪問，稱美國在阿富汗的戰爭已持續19年，交戰雙方也疲累；又指美國持續撤走駐阿富汗美軍，駐守人數已減至4000人，將於今年底前全面撤走。他表示：「就在我們說這些話之際，他們正在回家。」

特朗普表示，希望美國撤出部署在海外的軍隊，以減少軍隊的消耗，稱：「我想讓我們的軍隊回家，你知道嗎？我們遍布世界各地，在這些不同的地方，在沒人聽說過的國家作戰，這會傷害我們。」他續稱：「而我們必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好準備，也許還有北韓。」

特朗普在Twitter發文，表示應在聖誕節前從阿富汗撤走全部美軍前，白宮國家安全顧問奧布賴恩則在內華達大學一個活動上表示，將在明年初把駐阿富汗美軍減至2500人。阿富汗政治組織塔利班則對特朗普的言論表示歡迎，稱這是落實多哈和平協議的正面一步。