深圳派千萬人民幣數碼紅包　民眾報名抽籤

身在深圳的民眾可報名抽籤領取數碼紅包。

廣東深圳成為數碼人民幣率先推行的試點，羅湖區政府周五（9日）公布，以抽籤形式向當地民眾派發5萬個價值200元（人民幣，下同，約234港元）的數碼紅包（內地稱電子紅包），總金額達1000萬元（約1170萬港元）。合資格民眾可於周五申請抽籤，下周一（12日）將有抽籤結果，中獎者可於本月18日或之前在當地指定商舖消費。

羅湖區政府表示，為推進粵港澳大灣區建設和促進當地消費，深圳市政府聯合人民銀行開展數碼人民幣紅包試點，由羅湖區政府出資，向中籤的民眾派發數碼紅包，相關金額將直接發放到他們的個人數碼人民幣錢包中。

內地民眾可於周五凌晨開始，在「i深圳活動預約平台」登記申請抽籤，但預約登記時必須身在深圳市行政區域內，並要使用內地手機號碼和第二代居民身份證登記，中獎後會收到短訊指示操作指引。目前羅湖區已有3389間商店完成數碼人民幣系統改造，民眾可在相關商舖中消費。

據悉，數碼貨幣與內地移動支付軟件支付寶、微信支付不同，使用方式相似，但毋須依靠個人銀行卡內的餘額。民眾使用數碼貨幣時，不需要連接網絡或銀行帳號，手機裝有DC/EP數碼錢包即可，兩部手機靠近「碰一碰」即可轉帳。

外媒近日報道指，國際清算銀行（Bank for International Settlements）去年公布一項調查顯示，全球66間央行超過80%參與主權數碼貨幣項目。其中東歐立陶宛央行於今年7月首推數碼收藏幣LBCOIN。有專家指出，雖然愈來愈多的國家開始重視央行數碼貨幣，但實際經濟效益未獲證實，暫未有足夠的應用場所，不建議各國將開發視為競比賽，也難以說中國是否取得領先地位。