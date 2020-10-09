果子狸等45種野生動物　年底前停止養殖

國家林草局近日在官網發布了《關於規範禁食野生動物分類管理範圍的通知》，對竹鼠、果子狸、豪豬、刺蝟、豬獾等64種在養並禁止食用的野生動物，提出分類管理要求，指導養殖戶合規經營及有序轉型，並要求在今年底前停止其中45種野生動物的養殖活動。

該通知明確要求積極引導有關養殖戶，在今年12月底前停止竹鼠、果子狸、豪豬、王錦蛇、草兔、灰雁等45種野生動物的養殖活動，並按有關規定完成處置工作，但適量保留種源等特殊情況除外。若需適量保留種源用於科學研究等非食用目的，則要充分論證工作方案的可行性，並嚴格履行手續。

該通知亦針對刺蝟、豬獾、狗獾、豚鼠、海狸鼠、藍孔雀另外19種野生動物，規定禁止以食用為目的的養殖活動，但允許非食用目的如用於藥用、展示、科研等的養殖。林草主管部門要針對這19種野生動物，與有關部門分類制定管理措施和養殖技術規範，加強政策指導、服務以及日常監督管理，嚴格落實防疫檢疫要求。

通知指出，禁食野生動物是指《全國人民代表大會常務委員會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》發布前養殖食用、不屬於畜禽範圍的陸生野生動物，不包括水生野生動物和以保護繁殖、科學研究、觀賞展示、藥用、寵物等為用途的陸生野生動物。當局要求各地林業和草原主管部門等，迅速組織開展相關工作，加強與養殖戶溝通交流，避免產生誤解和疑慮。