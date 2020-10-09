新冠肺炎：閻麗夢再發論文　聲稱新冠病毒是生物武器

來自內地的香港大學公共衞生學院前病毒學家閻麗夢，周四（8日）再於網上發表論文，指摘新冠病毒是中方在實驗室製造出來，並蓄意把病毒外洩，聲稱今次疫情其實是一場「無限制生物戰」（Unrestricted Biowarfare）所致。

閻麗夢與另外三人於Zenodo平台第二度發表有關新冠病毒的論文，稱要打破病毒源於自然的大規模及有組織性「科學謊言」，聲稱新冠病毒是「無限制生物武器」。她在文中提到2013年從雲南發現的蝙蝠冠狀病毒RaTG13，因與新冠病毒相似度達96.2%，故科學家推斷新冠病毒是自然產生；但她提出多個疑點，質疑交予基因銀行的RaTG13排序可能屬偽造。

該論文聲稱，新冠病毒符合解放軍詳列的生物武器標準，其影響亦遠超典型的生物武器，又認為病原體並非意外洩漏。閻麗夢批評，新冠病毒屬人造的理論不受重視，是因為很多已發表的研究支持源出自然論，斥責這科學謊言的規模與協作本質，反映公共衞生及學術研究界的腐化程度。

閻麗夢及其團隊上月亦透過Zenodo平台發表第一篇相關論文，聲稱新冠病毒是解放軍製造，只需半年時間，而且途徑方便。她曾批評權威期刊《自然》中，一篇稱新冠病毒沒有人為基因工程特徵的論文；論文作者反斥閻麗夢的論文很多核心主張都錯誤。