法院暫緩TikTok下架令 司法部不服上訴

美國聯邦法院早前批出臨時禁制令，阻止華府要求將影音分享程式TikTok下架的決定。司法部不服裁決，周四（8日）向華盛頓聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

司法部表示，華盛頓地方法院法官尼科爾斯（Carl Nichols）上月批出的臨時禁制令應該要撤銷；司法部和TikTok拒絕透露詳情。另外，科爾斯較早前表示，將於11月4日就TikTok禁令展開聆訊。不過司法部提出上訴的話，法院則可能較上述日期為早作出決定。

華府上月底以國家安全為理由，要求TikTok從美國境內的應用程式平台下架，法院認為禁令影響美國民眾在憲法下獲賦予的權利，叫停華府禁止TikTok下載安排。

針對美國以威脅國家安全為由，考慮限制螞蟻集團和騰訊支付平台。中國外交部發言人華春瑩回應，美方拿不出任何真憑實據，便對某一領域取得領先優勢的非美國企業，進行無理打壓和百般脅迫，是赤裸裸的霸權、霸道行徑。

另外，英媒周五引述消息指，巴基斯坦電信部門計劃禁用TikTok，理由是它未能過濾不道德及不雅內容。