長沙市前國土資源局長曾令亮父子 同涉受賄被起訴

最高人民檢察院近日公布一份「涉受賄案起訴書」顯示，湖南長沙市前國土資源局局長曾令亮與兒子被檢方指控共同受賄逾1800萬元人民幣（約2106萬港元）。曾令亮兒子曾擔任長沙市公安局交警支隊黨委委員、副支隊長（正科級），涉受賄罪、巨額財產來源不明罪，於去年被刑事拘留後被起訴。

起訴書顯示，曾男兒子自2003年至2011年與父親等人同謀，利用後者的職務便利，為多間企業在國有土地使用權出讓或轉讓、項目合作、土地轉讓價格優惠等事項上牟取利益，多次共同收受他人財物。

長沙市開福區人民檢察院認為，曾男兒子與公務員同謀，為請託人牟取不正當利益，共同收受財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究刑事責任。而他在與父親等人共同受賄犯罪中起輔助作用，屬從犯，檢方沒收其違紀違法所得，並向法院起訴。暫未知上述兩人是否被判刑。

資料顯示，現年68歲的曾令亮是湖南瀏陽人，自1971年12月參加工作，曾擔任瀏陽市委常委、組織部長，長沙市民政局黨委書記、副局長、局長、市國土局局長、黨委書記等職位，自2013年10月退休。曾男於2018年涉嚴重違紀違法受查，去年被開除黨籍。