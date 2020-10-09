英大臣警告中國或開拓北極航道　恐帶來新戰略威脅

英國第一海務大臣拉達金（Tony Radakin）周四（8日）在新航母威爾斯親王號上發表講話，警告日益自信的中國可能利用全球暖化及不斷縮少的冰川，在北極地區為其海軍開拓海上新興航道，來到大西洋英國的後花園。有關言論被當地傳媒解讀為中國對英國的新戰略威脅；內媒則形容是炒作中國威脅論。

拉達金表示，氣候變化的影響令人擔憂，同開闢跨越世界頂端的新的海上貿易路線，把歐洲和亞洲之間的航行時間減半，而英國正正坐落於這些航道的出入口。他反問：「當中國將其日益壯大的海軍部隊駛向大西洋，會選擇走哪條路？是遠路或近路？」

他指出，這些航道接近俄羅斯海域，而俄羅斯近來在大西洋的動作是30年來最活躍。他表示，這些航道是總值8萬億英鎊（約80萬億港元）的海上貿易網絡一部分，是全球經濟的命脈；強調保護自由貿易國際法的重要性，警告有人可能威脅此觀念，故英國皇家海軍要持續監察，維護這些自由。

英媒報道，英國海軍曾指出，被冰封的北極航道在8至10月可正常航行，而不需要破冰船。報道引述專家指，該航道比通過新加坡和蘇伊士運河的傳統航線快至少10至12日，引起英國海軍高級官員憂慮，恐中俄合作利用這些航線實現貿易和軍事目的。