內地軍媒影片介紹055型南昌艦　裝備對陸上目標導彈

內地軍媒近日發布影片，首次詳細介紹055型萬噸級導彈驅逐艦南昌艦上的艦載武器，包括能發射智能化炮彈，還裝備針對陸上目標進行攻擊的巡航導彈，惟未有裝備外界盛傳俗稱「航母殺手」的反艦彈道導彈（ASBM）。另傳消息指，除南昌艦外，有5艘055型導彈驅逐艦獲命名，分別為拉薩艦、大連艦、延安艦、鞍山艦和遵義艦。

內地軍媒上周六（3日）發布影片，介紹今年2月初服役的南昌艦資料，其中提到艦上有新型130毫米艦炮、1130近防炮、導彈垂直發射系統、綜合射頻系統及雙機庫等。130毫米艦炮能發射常規的炮彈和智能化炮彈，射程可達更遠，威力更大。

影片亦介紹，通用垂直發射系統，由112個發射單元組成，能同時發射對空、對海、反潛、對陸的多種不同導彈，可做到全天候火力覆蓋；另有俗稱末端防禦系統的萬發炮，每分鐘可發射1萬發炮彈。當中對陸導彈，外界認為是中國軍方首次證實055型可搭載對陸攻擊巡航導彈，可能是「鷹擊18」巡航導彈。

美國國防部早前發布的2020版《中國軍力報告》指，解放軍可能在新服役的055型萬噸級驅逐艦上，安裝反艦彈道導彈；惟中國軍媒未在影片中提及。早前亦報道指，反艦彈道導彈的體積比較大，不適合配備在055型上。