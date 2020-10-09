新冠肺炎：台增3宗境外輸入　患者來自烏克蘭及菲律賓

台灣的中央疫情指揮中心周五（9日）召開記者會表示，當地新增3宗新冠肺炎境外輸入個案，其中2名患者來自菲律賓，入境時並無症狀；另有一名患者來自烏克蘭。3人均在集中檢疫期滿前採檢確診，目前正接受住院隔離。

指揮中心發言人莊人祥表示，一名20多歲菲律賓籍男子，在今年9月24日自菲國飛抵台灣，於周三（7日）集中檢疫期滿前採檢，延至周五確診。另外，一名30多歲菲籍女子，於上月24日抵台，在周三採檢的結果呈弱陽性，翌日再度進行檢測，並於周五確診。莊指2人在機上全程戴口罩，且檢疫期間亦無跟其他人接觸，因此毋須匡列接觸者。

莊人祥表示，另一名患者為30多歲烏克蘭籍男子，於上月22日抵台。在周三由公司安排自費採檢，於周五確診。衞生部門目前掌握個案接觸者共9人，其中7人為公司接觸者，列為居家隔離對象；另2名專車司機，則列為自主健康管理對象。

據指揮中心統計，台灣累計確診人數增至527宗，有435宗為境外輸入、55宗本土病例、36宗敦睦艦隊及1宗不明個案。確診個案中7人死亡，32人正接受住院隔離。