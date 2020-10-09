雙十晚會基隆港碼頭舉行　民眾入場須量體溫及安檢

台灣周六（10日）迎來「雙十節」，今年主題是「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」。而首場「雙十晚會」周五（9日）下午5時30分在基隆港西四碼頭舉行，大批民眾到入場觀看表演，現場水洩不通，主辦單位為入場民眾測量體溫、進行安檢，台灣的總統蔡英文等人均有出席。

周五下午5時開始，已有學生團體表演。6時30分現場鳴笛後，晚會正式開始，基隆市長林右昌、立法院長游錫堃、蔡英文總統先後上台致詞，之後由表演團體上台唱歌跳舞。蔡英文致詞時感謝僑胞回台參加雙十節，稱基隆近年已成國際觀光樞紐，未來要持續進步。她又指，台灣防疫成功，經濟能夠正常增長，令台灣在國際上更受重視。

「雙十大會」則於周六在台總統府舉行，台媒指大會最矚目的空中展演項目，除陸航CH47SD運輸直升機吊掛青天白日滿地紅旗，搭配UH60M黑鷹直升機編隊，也有雷虎小組為天空畫上藍白紅彩煙，今年更加入近年完成升級的F16V戰機，首次在府前上空編隊衝場。大會將以抽籤形式抽出500名幸運民眾在大會現場欣賞精彩表演。

除蔡英文、台副總統賴清德率政府官員出席外，國民黨主席江啟臣、前副總統吳敦義等人、多名不同黨派也將出席「雙十大會」。