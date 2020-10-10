日本鋼琴家紐約遇襲受傷　日媒︰被誤當為中國人

日本知名爵士鋼琴家海野雅威（Tadataka Unno），日前在美國紐約市地鐵站內遇襲，遭8名年輕人圍毆至右肩和手臂骨折，引起輿論關注。日媒報道指，海野遇襲與種族歧視有關，或被施暴者誤當為「中國人」。事後，海野的友人發起眾籌，至今已籌得近9.2萬美元（71.76萬港元）。

事發於上周日（9月27日）晚上，日媒報道，海野當時獨自回家，惟走至距離住所不遠的紐約曼哈頓某地鐵站時，忽被8名年輕男女糾纏和圍毆。海野事後向警方表示，他的財物未被搶走，但當時聽到施襲者以種族歧視語言辱罵他，期間有人提到「Chinese」（中國人）一詞，相信當時對方把他當成「中國人」襲擊。

雖然海野未有生命危險，惟右手受傷令他暫時無法繼續演出，至目前未知會否留有後遺症。據報道，海野被視為日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一，其兒子剛出生不久，無法演出令他一家陷入經濟危機。

海野的友人事後在全球眾籌平台GoFundMe，為海野發起募捐，至今已獲超過1700人響應，令海野十分感動。惟日媒指出，海野目前無法離開住所，因為遇襲除了令他身體受傷，也令其精神受到重創。