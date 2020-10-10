銅陵市政協副主席持刀砍人　涉故意傷害罪被逮捕

內地傳媒周五（10月9日）報道，安徽銅陵市政協副主席蔣葉貴，日前在銅陵市與一名女性特定關係人見面期間，雙方溝通過程中發生衝突，蔣竟持刀將對方砍傷。警方及後證實事件，並指傷者為一名52歲朱姓女子，目前情況穩定，至於蔣涉故意傷害罪，已被批捕。

據通報，案發於上周三（9月30日）下午6時29分，警方接獲報警稱，某酒店大堂有人持刀傷人。經查，現年58歲的蔣葉貴因與朱女發生糾紛，遂持刀向朱女狂砍，致朱的左手尺骨骨折、右手虎口等處受傷。警方未有透露雙人爭執原因，並指蔣已於上周四（10月1日）被刑事拘留，本周三（10月7日）被檢察機關批准逮捕，目前案件仍在偵辦當中。

公開資料顯示，蔣葉貴是安徽舒城人，1980年7月參加工作，曾擔任銅陵市原獅子山區委書記等職務，從2014年1月起擔任銅陵市政協副主席至今。蔣葉貴最近一次公開露面是上周二（9月29日），當時他率隊前往銅陵市義安區全民健身中心、銅官區恆大綠洲全民健身中心、銅陵市體育中心，視察城區體育設施建設與管理工作。