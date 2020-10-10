妙齡女4年前遭潑硫酸毀容　兇手至今仍逍遙法外

台灣台南一名妙齡女子4年前遭一名陌生男子潑硫酸，導致臉部嚴重灼傷，一度命危，歷經多次手術才保住一命，惟姣好面容無法恢復原樣。更令人無奈的是，兇手至今仍逍遙法外，令女子無法釋懷，近日憤而在Facebook群組「爆廢公社」控訴，希望網民幫忙緝兇。

女網民在貼文上透露，事發於2016年6月5日晚上9時許，她和家人外出吃飯後，準備取回電單車回家時，忽然遇上一名戴口罩和鴨舌帽的陌生男子，對方更二話不說就朝她潑硫酸。據稱，她根本不認識該名男子，懷疑對方「收了別人的錢就潑我硫酸」，且「教唆的人故意跑到北部去，所以教唆的人沒事，而我卻治療四年多」。

女網民續稱，她被潑硫酸後，臉部嚴重灼傷，4年多來經歷多次手術，甚至曾被發出病危通知，不僅身心飽受折磨，也耗費了大量時間和金錢，但兇手至今逍遙法外，自己求償無門。她甚至寫信到台灣的總統府求助，但始終沒有下文，希望網民幫忙緝兇。

貼文曝光後，大批網民留言打氣。有網民表示，「辛苦了！妳一定受了很大的苦」、「這幾年妳一定受了極大的痛苦」、「無法想像當下妳有多害怕多驚恐多無助，希望能早日找到兇手」、「加油！這世界還有很多美好的事等著妳實現」。