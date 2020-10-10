曾被質疑扮慘騙財　網紅抗癌博主終離世

內地網紅博主「虎子的後半生」因經常分享抗癌經歷，一直深受網民喜愛；惟後來有網民批評其花銷巨大，質疑他「賣慘騙財」，引起輿論爭議。雖然虎子多次澄清，但支持和批評的網民仍罵戰不絕。直至周五（9日），虎子帳號發布訃告，證實虎子已於周二（6日）清晨5時在海南離世，年僅41歲。

「虎子的後半生」是短片平台「嗶哩嗶哩」的著名博主，由於在簡介中自稱為肺癌末期患者，受到網民關注。惟及後有網民發文批評，虎子獲粉絲「打賞」後，經常出入高檔場所、住2000元（人民幣，下同，約2230港元）一晚的酒店、做足療按摩，甚至聲稱他「月入10萬（約11.5萬港元）」，質疑他通過「賣慘」騙錢。

事件引起爭議後，曾有內媒追訪，證實虎子確實身患肺癌，從沒出入高檔場所，至於在消費評價平台「大眾點評」上發表的「高檔場所經歷」，實質只為提高抽中平台活動「霸王餐」、拿到優惠券的機會率，從沒實質消費過。

知情人士透露，虎子在今年8月14日更新最後一條短片後，病情急速惡化，他想發都無力發了」。他經歷多次搶救後，各個器官仍在衰竭，最終只能出院回家。至周一（5日），虎子突然發病，救護車急忙把他送往醫院，惟最終仍不治。

虎子妻子林女士接受內媒採訪時則表示，虎子生前是真誠地分享抗癌經歷，希望對同樣處在病痛中的人有所幫助；雖然受到些誤解，但也有很多網友支持，在最後時間沒來得及和網民說再見，感到十分遺憾，現在家人只想平靜地生活。