17歲少年砍人釀1死1傷　女傷者未脫離危險期

遼寧葫蘆島市建昌縣一名17歲郭姓少年，周三（7日）突然持刀在柴木溝村內大開殺戒，造成1死1傷，郭男事後被警方當場制服，目前正被刑事拘留。內媒報道，事件中的女傷者小雲正值花季，本來正準備與男友結婚，未料遭遇橫禍，目前仍未脫離危險期。小雲父親泣訴，其一家屬貧困戶，無力負擔醫療費用，望各界伸出援手。

小雲的弟弟憶述，事發當天上午8時許，郭男突然來到其家，由於村民彼此都認識，且喜歡相互串門聊天，故姊弟倆未感奇怪，小雲更向郭男遞上一個蘋果。郭男徑直走向屋內，並拿起一把菜刀，聲稱要「砍蘋果」。小雲沒有起疑，轉身去煮早餐，但郭男突然施襲，朝小雲砍了一刀，小雲慌忙逃出屋外，但再中一刀。小雲的弟弟見狀，立即拿起家中扁擔，成功把郭男打跑，但小雲已奄奄一息。

警方接報到場後，立即把小雲送到建昌縣醫院搶救，郭男也被警員制服。後來，小雲的家屬才得知，郭男事前已砍死村內一名孤寡老人。家屬稱，郭男約2年前輟學後在外打工，今年因疫情原因，一直留在村內，猶如無業遊民，平常不大愛說話，但「說話做事都挺正常的」。

小雲的父親則指，由於刀傷傷及頸椎、神經和肌腱，縣醫院條件有限，他們遂把小雲轉到瀋陽市第五人民醫院治療，目前正等待專家會診，準備手術事宜。他表示，除了一對兒女外，家中還有失明又失聰的母親，家中經濟全靠他一人支撐，雖然事後已發現眾籌，爭取籌集醫療費用，惟至今只籌得5萬人民幣（約5.7萬港元），遠遠不足以應付。