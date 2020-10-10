台灣雙十節演講　蔡英文籲與大陸展開對話

台灣周六（10日）迎來「雙十節」，慶祝大會上午8時50分在總統府前舉行，今年以「民主台灣，自信前行」為主軸。台灣的蔡英文總統發表演講，表示近期面對大陸軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衞戰力的現代化，加速提升戰力；面對區域的和平穩定受到威脅，台灣會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火。若大陸能正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，台方願意展開對話。

她先提及台灣在今年新冠肺炎的防疫表現好，感謝醫護人員、製造業、科技業、餐飲業，以及民眾配合各項防疫措施。她提到日本前首相森喜朗，捷克參議院議長維施特奇爾，美國國務次卿克拉奇、衞生部部長阿薩爾等相繼訪台，表達對台灣的敬意，相信民眾都感到無比振奮。

蔡英文指出，疫情控制得當，令台灣成為全球少數可以維持經濟正成長的地方，疫情後的經濟發展更超前部署。她提到，美國及台灣已簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，雙方將攜手投入美洲及印太地區基礎建設計畫；美台將進行高層經濟對話，在全球供應鏈重組、科技合作、基礎建設等領域，尋求未來合作空間。

她表示，台灣經濟的前景亦有賴於區域的和平穩定，當前國防政策的原則是精進國防實力，降低戰爭風險。她指出，近期面對大陸機艦騷擾、軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衞戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。除了在外購武器裝備，同時會堅持加速推動國防自主，以雙軌並進的方式強化防衞實力。

她又指，台灣一直密切注意區域安全情勢的變動，從南海、東海主權爭議，台海局勢的變動，乃至港區國安法實施，印太區域的民主、和平與繁榮正受到嚴峻的挑戰，台灣將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立。

蔡英文提到，全球高度關注印太及兩岸局勢變化，若大陸能正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，相信一定可以化解區域的緊張局勢。她強調，台灣面對兩岸關係時不會冒進，也會堅守原則，只要大陸有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台方願意共同促成有意義的對話。