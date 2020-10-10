傳澳洲籍華裔作家楊恒均　涉間諜罪將在北京受審

澳洲籍華裔網絡作家楊恒均（原名楊軍），因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，去年7月入境廣東廣州時被扣留，事後被中方以涉嫌間諜罪逮捕。澳洲傳媒周六（10日）引述知情者報道，楊恒均將在北京受審，當局在未來2星期內會任命法官審理案件。

楊的友人馮崇義透露，楊的代表律師周三（7日）已收到通知，指楊恒均一案已轉由北京市第二中級人民法院審理；相關指控，證據及擬議的刑罰，將在庭審時提交法院。報道指，楊恒均上月與律師會面時否認間諜罪的指控，堅稱自己是無辜，絕不承認自己沒有做過的事情。

澳洲政府周六回應指，已獲悉中國當局決定起訴楊恒均，但相關指控尚未公布。總理莫里森早前表示，澳洲的立場一直以來都要求應有「透明、公正、公平的程序」，又指中國的司法系統與澳洲有分別，或會引起焦慮。

楊恆均的妻子接受澳媒訪問時表示，聽到這對丈夫的指控後感到很無助。她表示，「現在沒有人可以幫助他，澳洲政府也不能幫助他，我們必須遵守中國的法律。」 她續指，丈夫被正式起訴到法院，根據起訴書的建議，中國當局列出5項罪名，但由於保密協議，律師無法透露任何細節。