華駐印大使館門外　貼滿台灣「雙十節」海報

中印邊境問題緊張，有印度網民於周六（10日）台灣「雙十節」之際，在社交平台上傳一系列在中國駐印大使館門前所拍的照片及影片，並發文祝賀台灣「雙十節」。據悉，早前中國駐當地大使館曾因不滿印度媒體刊登有關台灣「雙十節」的廣告，而發函「警告」有關傳媒，引起印度網民及媒體人不滿。

印度網民發布的圖片顯示，中國駐印度大使館門口街道旁的路燈柱和路樹，貼滿了「雙十」相關海報，而海報的署名則為印度人民黨（BJP）發言人。該網民指，當地社交媒體上充斥祝賀台灣「雙十節」的聲音，局面令大陸政府十分「難堪」，甚至當地有網民建議，將該大使館門口的道路，改名為「達賴喇嘛大道」。

另外，台灣的外交部早前宣布恢復關島辦事處，並在周六舉行辦事處揭牌儀式和酒會。台外交部長吳釗燮表示，台灣極重視台關關係，將捐贈4部熱像體溫顯示儀給關島政府、議會以及當地醫療院所。

此外，台灣10個友邦周六向了兩個鍋秘書長遞交聯署信，要求聯合國採取行動，解決台灣遭不當排除在聯合國體系外的情形；要求聯合國糾正不當剝奪台灣民眾與媒體，進入聯合國出席有關的採訪會議與活動的權利；呼籲聯合國確保台灣平等、有尊嚴地參加聯合國的會議或活動，並做出貢獻。