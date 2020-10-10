內地現「合法翻牆」瀏覽器　網民爭先下載使用

用戶必須同意「用戶守則」中的「七條底線」、「九不准」。

內地有消息指，網民可利用Tuber瀏覽器，合規合法地訪問境外網站，引起網民關注。消息一出，截至周六（10日）中午，Tuber的下載量便已超過560萬次。但惟官方隨後將Tuber瀏覽器全面下架，目前已無法下載。

Tuber瀏覽器日前以「唯一合法翻牆瀏覽器」作賣點，自稱已通過中國相關主管部門的審核，獲得上線經營許可，引起大量內媒大肆報道。

有網民周六得到Tuber瀏覽器可以合法「翻牆」的消息後，爭先下載使用，發現Tuber瀏覽器在實名認證註冊後，可以瀏覽Google、Youtube、Twitter、Facebook、Netflix等境外網站，但卻無法在這些境外網站搜索敏感訊息，其中有關中國的負面的信息也無法顯示，有用戶直言體驗感稍差。

有網民指，Tuber需要實名手機號碼註冊才可使用，而且用戶必須同意「用戶守則」中的「七條底線」、「九不准」，包括要守住社會主義制度底線、國家利益底線、不准危害國家安全、不准散布謠言、不准發布淫穢色情內容等。而且軟件會對主動瀏覽上述違反「用戶守則」內的帳號進行封號，並轉交予有關部門審查。