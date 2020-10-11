被指強姦學生遭大學解聘　涉事教授︰曾交往未性侵

王雨磊（右）聲稱，該女子並非學生，兩人曾交往但不涉性侵。

廣東廣州市華南理工大學教授王雨磊，近日被指性侵女學生，引起輿論關注，校方迅即以嚴重違背教師職業操守為由，將其解僱。王雨磊上周六（10日）晚上發表聲明回應，否認強姦一事，強調涉事女子並非該校學生，兩人在工作期間認識，並曾交往過一個月。

事緣於上周五（9日），一名自稱是華南理工學生的女網民發文舉報遭王雨磊強姦，還在網貼中曝光多段錄音，聲稱王曾強姦多名女學生。網傳畫面更顯示，該女網民更在大學校園內癱坐，哭訴被教授強姦，現場有多名警員及保安。華南理工大學同日展開調查，確認王嚴重違背教師職業操守，當晚即決定予以解聘。

王雨磊上周六深夜發表聲明回應，指畫面中的女子並非華南理工大學學生，他與女子也不存在師生關係，而是在去年6月一個工作場合認識。他承認，與女子認識時，與前妻只處於分居狀態，未辦理離婚手續，但他已開始和女子交往，約一個月後分手，惟女方並不接受，加上他未能滿足女方一些不合理要求，引起情感糾紛。

王雨磊續稱，該女子去年9月5日曾報警，聲稱遭他強姦，但警方不予立案；該女子遂到華南理工大學舉報，並攜家人前往學校辦公樓製造此次輿論事件。王強調，自己不便透露太多內情，目前已報警求助，將交予律師處理。