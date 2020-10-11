男子花268人民幣買8隻陽澄湖大閘蟹　防偽標識竟是前年

家住浙江杭州市的方先生早前在短片平台「抖音」帶貨主介紹下，花268元人民幣（約314港元）買下8隻「陽澄湖大閘蟹」。惟收貨後，方先生掃蟹腿上綁的防偽標識二維碼後，竟掃不出證明，懷疑買到假貨。蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會上周六（10日）檢視後，發現該防偽標識已是2018年的式樣，「今年用了新版，往年的就廢止不用了」。

內媒報道，方先生在抖音觀看一名帶貨主直播時，看到對方聲稱「每一隻都是活的陽澄湖大閘蟹」，覺得很吸引，於是下單購買。未料在收貨當天，方先生煮了5隻與朋友享用後，大家隨手拿起手機掃瞄蟹腿上的防偽標識，卻都顯示網絡異常，於是向內媒投訴。

內媒記者發現，方先生購買的是「蟹知香」品牌，包裝上印有「陽澄湖大閘蟹」、「陽澄湖原產地直供」等字樣，廠商為蘇州巨鑫新農業科技有限公司，為蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會會員單位。

惟蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會投訴處理室負責人回應，巨鑫公司雖是會員，但該公司擁有多個品牌，賣陽澄湖大閘蟹的註冊品牌是「水之瑤」，並非「蟹知香」。負責人又稱，對於方先生反映的情況，該室會進一步核查，重點檢查巨鑫公司是否有以其他產區大閘蟹冒充陽澄湖大閘蟹行為，如查實將進行後續處理。