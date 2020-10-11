13歲女生離奇摔倒後不治　家長質疑老師隱瞞實情

江蘇淮安市漣水縣13歲初一女生于娟，日前在當地一間名為「啟航教育中心」的代伙點（專門為學生提供膳食、休息的場所）自習期間，離奇在代伙點樓下摔倒，經送院搶救後不治。小娟的父親事後質疑，女兒生前一直身體健康，事後屍體上卻出現多處瘀青，質疑代伙點的教師隱瞞實情。目前，警方已介入調查。

于先生透露，女兒就讀於鄭梁梅中學，而啟航教育中心則位於中學對面的一幢4層高大廈上。女兒平日的早、午餐均在中心解決，晚飯則在校內進食，自習時間後再回到中心住宿。由於學校於上周三（7日）開學，女兒在家無事，於是上周一（5日）便提前回到中心，未料翌日（6日）便發生意外。

上周二晚上7時許，于先生接到該中心的左老師來電，稱其女兒在樓下摔倒，傷情嚴重，他於是趕到漣水縣醫院。小娟當時已轉到腦外科病房，身上有多處瘀傷，但意識仍清醒。惟吸氧一段時間後，小娟突然安靜下來，他發現女兒雙眼無神後，連忙呼叫醫生。醫生認為情況不樂觀，安排轉往淮安市第一人民醫院搶救，惟小娟最終在轉院途中離世。

左老師事後憶述，他也不清楚小娟事發時發生了甚麼事，得到街坊通知，才知道小娟摔倒了，他於是立即聯繫于先生，並把小娟送到醫院搶救。他又表示，該中心只提供代伙、住宿服務，未有提供校外輔導。惟其說法遭到于先生否認，他強調女兒每晚自習後，都會到左老師處上課，每月費用高達1000元人民幣（約1150港元）。