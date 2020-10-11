逾20村民飲用自來水後中毒　當局指企業洩化學物質引起

湖北仙桃市彭場鎮大嶺、馬溝、夏新等3條村超過20名村民，上周四（1日）吃過晚飯後，陸續出現嘔吐等症狀，需送院治療。市政府展開調查後，初步懷疑一間公司洩露化學物質，致飲用自來水中的重金屬「鋇」超標，引發事件。目前，警方已控制涉事公司負責人，案件仍在調查當中。

事發於上周四，其中一名61歲患者許高雙當天晚上8時許吃完晚飯後，出現上吐下瀉、渾身無力等症狀，送院治療後，醫生初步診斷為急性腸胃炎，可回家休息。惟翌日（2日）凌晨，許先生回家後突然昏迷，再次被送到醫院，證實食物中毒、低鉀血症。

當局及後發現，彭場鎮大嶺、馬溝、夏新等3條村有超過20名村民出現類似症狀，3條村的自來水均來自同一間自來水公司供應，當局立即緊急暫停供水，並成立調查組展開調查，證實一間公司洩露化學物質。事後，警方已控制涉事公司負責人，但是否涉嫌犯罪，仍需等待調查結果。

據報道，被指洩漏化學物質的公司曾多次因違規排放，被當局處罰。惟該公司負責人則聲稱，事件是競爭對手所為。目前，省政府已成立調查組，介入調查事件。