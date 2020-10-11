俄羅斯網紅獲內地工作許可證　發短片慶祝惹網民熱議

來自俄羅斯、現居浙江杭州市的知名網紅「伏拉夫」因其浮誇的表情和語氣，以及大讚中國的短片內容，在網上屢掀熱議。他近日在社交平台上分享自己成功取得工作許可證的短片，再次引起網民討論。有網民嘲諷「中國到底做錯了什麽？」、「滾！」，但也有網民為他抱不平。

根據「伏拉夫」的自我介紹，他出生於中俄邊境城市，2012年起到北京讀書，其後一直在內地生活、結婚、創業。在成為網紅後，他以誇張的表情配合語氣，介紹在中國的生活，受到一些網民喜愛，但也經常受到不少網民批評，其中他常掛住嘴邊的「我愛中國」，更被網民嘲諷為「財富密碼」。

他上周一（5日）在微博發布自己取得「外國人工作許可」的短片，並配文形容︰「我真的非常想要拿到中國珍貴的綠卡！現在終於離我的夢想更近了一步！我以後一定會繼續努力加油的！」惟貼文引起網民熱烈討論，當中不少網民大罵「讓你拿到綠卡是中國的不幸」，甚至有人標籤俄羅斯駐華大使館，稱「此人叛國，建議流放西伯利亞」。

不過，也有不少網民為其抱不平，反問「搞不明白為什麼這多人黑夫拉夫，他又沒有做什麼對中國不利的事，覺得他視頻低俗的可以不看，不喜歡別傷害」、「這麼有正能量的博主，一群人還亂罵，真沒素質」。