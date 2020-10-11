台女童遭虐打熱水燙傷　繼父獲刑2年

台灣台南市永康區今年6月傳出虐童案，一名4歲女童雙腳遭葉姓繼父用熱水嚴重燙傷。葉男起初辨稱是女童玩熱水受傷，社工追問下才改口是管教問題。台南地方法院日前審理，認為葉男行為明顯不當，依成年人故意對兒童犯傷害罪等2項罪名判囚2年。全案可上訴。

女童原在高雄與祖母同住，今年1月搬到台南與母親及繼父同住。她今年3月因將食物當玩具玩耍，葉男見狀不滿，於是用手拍打女童，導致她雙手手肘內側、右上臂上方、雙腿外側、右腳踝皆有明顯瘀傷。女童陪同母親到醫院生產，護理師發現她身上布滿新舊瘀青傷痕，才主動通報主管機關處理。

直至今年6月，女童又在家中將食物灑在地板上，葉男情緒失控，於是命令對方站在放滿熱水的浴缸中，期間她不慎跌坐，導致臀部、下肢二度燒燙傷。女童祖母知悉後欲將她帶離台南，雙方爭執後警方到場處理，意外發現女童下肢有明顯傷口，終揭發虐童一案。

法院認定，女童並非葉男親生，不期待他會親切對待，但考量女童案發時未滿4歲，即使平日行為不妥，成年人亦不得以誇張手段侵害；葉男甚至2次施暴，延誤送醫，可見他行為明顯不當，遂作出上述判決。