新冠肺炎：青島增3宗本地無症狀感染　與市胸科醫院有關

國家衞健委周日（10日）公布，內地新增21宗新冠肺炎境外輸入個案，包括上海10宗，廣東6宗，四川3宗，遼寧、福建各1宗；另增23名無症狀感染者。截至目前，內地累計確診85,557宗，4634人病亡。山東青島市新增3名本地無症狀感染者，均與青島市胸科醫院有關；該院負責接收境外輸入感染者，目前感染源頭不明。

青島市衞健委指，新增3名無症狀感染者，分別是醫院對普通就診患者，以及對排查出的密切接觸者進行核酸檢測時發現。58歲男患者韓某某，上月因肺結核在市胸科醫院住院治療，本月4日出院；因近日需要再入院，於是上周六（10日）到市中心醫院做核酸檢測，結果檢出病毒，其後確診。

53歲女患者江某某在市胸科醫院從事陪護工作，她上周六在市中心醫院接受核酸檢測，結果檢出病毒，其後確診。 57歲男患者邵某某為江女丈夫，上周六因出現輕微腦梗症狀到市中心醫院急診科就診，因需住院治療進行核酸檢測，結果檢出病毒，其後確診。

衞生單位已展開流行病學調查，對所有排查到的密切接觸者、一般接觸者等即時展開核酸檢測，對3名無症狀感染者的住所，市胸科醫院、市中心醫院急診科等連夜實施全封閉管控，全面消毒。