村民遭強拆房屋打斷肋骨　涉事鄉幹部多次參與拆屋

刁建立被人毆打受傷。

河南商丘市虞城縣41歲村民刁建立，上月底遭人強拆房屋，被人毆打致7條肋骨骨折，而帶頭拆屋者為虞城縣城郊鄉主任科員劉長征。刁建立上周五（9日）向內媒發出求助信，希望查清事件。警方事後已立案調查，目前處於法醫鑑定階段，未有透露更多細節；縣政府工作人員則以「不清楚事件」回應。

刁建立為虞城縣城郊鄉周莊村村民，上月24日上午6時許突遭人破門而入及毆打，他隨即到派出所報警，卻在此時接到家人來電，稱自家房屋被人用挖掘機推平。他表示，與帶頭拆屋的劉長征從未見面，不認識對方。

刁建立親弟指，自家房屋經過政府評定合法，由於歷史遺留問題，集體建設用地並無國有建設用地手續般完備，因此沒有產權證明，但符合一戶一宅政策。刁男認為，劉長征等人涉嫌私闖民宅、故意傷害、故意毀壞公私財物等行為，應被追究刑事責任。

虞城縣大宋莊自然村村民孫先生，去年11月曾遭劉長征等幹部暴力強拆自家房屋。他事後報案處理，但被告知沒有犯罪事實發生，他提出行政復議後仍然敗訴。他表示，房屋在20多年前興建，雖然沒有房產證，但有村民合法擁有房屋和用地權利的宅基地證，又指先前在房屋2樓搭建一個平台，村鎮相關部門都認為屬違規建築，規劃局卻未知悉搭建平台一事。

據虞城縣人民政府對大宋莊自然村改造項目及土地徵收的規定，任何單位和個人不得採取暴力、威脅或者違反規定中斷供電、供水和道路通行等非法方式迫使被徵收人搬遷。孫先生認為，城郊鄉政府和幹部非法強拆行為，無視相關規定，令村民有嚴重損失。

虞城縣委宣傳部上周六（10日）發聲明指， 縣委、縣政府高度重視有村民在拆遷過程中被打傷一事，已連夜成立小組展開相關工作，並督導有關部門依法依規調查處理。