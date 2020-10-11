台印學者籲兩地加強合作　共同發展保和平安全

印度傳媒上周六（10日）發布印度及台灣關係的專題報道，受訪的外交政策專家和學者均建議，台灣與印度應加強關係、緊密團結，以確保共同發展及安全和平；新德里應接受台灣作為一個有自主主權的政治實體，深化人與人的關係，促進兩地有更緊密的關係。

台灣學者指，台灣一直視印度為經濟成長的下一個機遇，及亞洲的戰略夥伴，但印度外交政策的制定機構，卻將台灣看作為印度與大陸關係間的「麻煩」，兩地需要擺脫心理障礙，才能推動新德里與台北的關係。她指出，印度不允許部長級官員訪台，意味台商無法獲得中央和地方政府吸引台灣投資的承諾，遂建議首先應放鬆官員訪問限制。

印度學者則表示，印台的關係具備極大潛力，但受大陸因素影響下，雙方交流僅限於經貿、文化方面，安全合作和軍事交流則保持低調和緩慢發展。她認為，若增加台印安全合作的潛力，台灣必須明確合作當中的具體利益和價值。若印度與大陸發生衝突，印度需要美國等國家支持，台灣就能在相關架構下提供幫助，擴大與印度合作。

印度前海軍指揮官指，台灣是印度的重要海上夥伴，在印度洋地區及印太戰略架構的背景下，台灣因擁有高階電子與數據科學的能力，可成為印度在開發有效水下領域覺知（Underwater Domain Awareness）架構時的合作夥伴。

台灣連日慶祝雙十節，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）日前透過影片祝賀。他表示，今年見證美台關係加強，美方將持續推動雙邊關係，協助台灣提升國防力量，不僅涉及重要軍售，亦包括協助台灣國防打造更有效的嚇阻能力。