大陸富豪吸金逾億人民幣偷渡台灣　遭遞解出境

台灣傳媒周日（11日）報道，大陸吉林文投集團負責人張子毅，去年3月涉嫌吸金逾億元人民幣，與李姓女友攜帶大批黃金、名貴字畫，以及約5000萬元新台幣（約1369萬港元）的外幣偷渡到台灣。台灣刑事局早前拘捕2人，查扣大批財物。由於張子毅坦承非法入境，並供出偷渡路線，協助刑事局破獲跨國人蛇集團，因此檢察官日前以職權不起訴處分，將2人遞解出境。

報道指，張子毅曾多次赴台，由鍾姓台籍導遊帶他到處遊玩。案發後，他帶李女從福建寧德市搭船，偷渡到基隆港上岸，並經鍾男協助從3月1日起，先後入住多間酒店。刑事局透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議管道，得知有偷渡犯高調入住酒店，於是上門拘捕2人，當場查扣港幣、歐元現鈔，另有多幅清朝文物及大批金條。

台北地檢署考量張男及李女在台沒有前科，犯後態度良好，因此依職權處分不起訴後，由警方將他們遞解出境，至於協助安排住宿的鍾姓共犯則潛逃至大陸，目前遭警方通緝。

現年44歲的張子毅於2012年創立吉林文投集團，個人持股95%。該集團聲稱資產規模達15億元人民幣（約17億港元），並於隔年設立「吉林省文化產業投資基金」，以投資藝術品買賣、販售理財商品等名義對外募資。長春市公安局去年2月底發布消息，公安機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪對張子毅等立案調查。