圖片出錯　國際期刊《科學》首次撤下中國學者論文

國際期刊《科學》（Science）上周五（9日）宣布，因2處「圖片意外錯誤」，撤下一篇中國學者的文章。據悉，今次是中國學者在《科學》的論文首次被撤。涉事學者曾解釋，因新冠肺炎疫情封城期間，研究團隊四散各處，「溝通有誤」才導致圖片使用不當。

涉事的文章題為「Proton transport enabled by a field-induced metallic state in a semiconductor heterostructure」（《電場誘導異質界面金屬態構建超質子傳輸》），文章共有12名署名作者，第一作者是中國地質大學（武漢）材料與化學學院副教授吳艷，共同通訊作者分別是東南大學能源與環境學院聯合儲能研究中心首席科學家朱斌和中國地質大學（武漢）材料與化學學院副教授宋懷兵。

上述論文內的2張圖片，與2017年及2018年發表的另外2篇論文所刊載的圖片高度相似。這3篇文章的通訊作者都有朱斌參與。除朱斌等4名作者不接受撤稿外，其餘8名作者都接受此決定，並發布聲明稱，對研究中的「意外錯誤」負全部責任。

同意撤稿的8名作者解釋，圖片錯誤是因研究尾段，武漢因疫情而封城，作者身處各地，且無法使用在武漢的實驗室數據資料庫及計算機，導致彼此「溝通失誤」。朱斌透過電郵回應，指文章雖有錯誤，但研究仍具獨立性、真實性，期刊可進行勘誤，不必直接撤稿。